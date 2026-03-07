La guerra si allarga esplosioni a Dubai | un morto Colpita anche ambasciata Usa a Bagdad Iran | Tra 24 ore nuova Guida Suprema Netanyahu | Pronto piano per cambio regime

Nella giornata di oggi si sono verificati esplosioni a Dubai che hanno causato un morto, mentre l'ambasciata americana a Baghdad è stata colpita da un attacco. L'Iran ha annunciato che tra 24 ore nominerà una nuova Guida Suprema, mentre il premier israeliano ha dichiarato di avere un piano pronto per un cambio di regime. La situazione si sviluppa con un crescendo di azioni e dichiarazioni.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori regionali e internazionali. Sul fronte operativo proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah lungo il confine con il Libano, con evacuazioni ordinate da entrambe le parti e il rischio di un’escalation su un secondo fronte sempre più attivo. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “Siamo in guerra, ma non siamo prede facili”. Parallelamente cresce il coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto. Secondo indiscrezioni della stampa americana, gli Stati Uniti avrebbero... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

MEDIO ORIENTE | A meno di una settimana dalla morte dell'ayatollah Ali Khamenei, la sua successione resta ancora un rebus, nonostante la costituzione iraniana preveda tempi brevi per la nomina della nuova Guida Suprema. #ANSA - facebook.com facebook

Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema x.com