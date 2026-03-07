A Brera, la fotografia d’autore si presenta con un focus sul femminile grazie a Photo Vogue, il festival organizzato dalla rivista di moda di Condé Nast. L’evento, in corso fino al 4 marzo, rappresenta l’unico appuntamento a Milano dedicato alla fotografia che ha un respiro internazionale. La mostra espone lavori di diverse artiste e fotografi, evidenziando l’attenzione verso le tematiche di genere e l’espressione artistica femminile.

Dopo dieci edizioni, Photo Vogue è cresciuto fino a diventare un festival adulto, con un’identità chiara e una rete internazionale consolidata. Milano se ne accorga L'interesse per le parole, più che per le immagini. Lo sguardo di Alessandro Calabrese Photo Vogue, il festival organizzato dalla rivista di moda di Condé Nast in corso fino al 4 marzo, è oggi l’unico appuntamento milanese dedicato alla fotografia che abbia un respiro davvero internazionale e una riconoscibilità fuori dai confini nazionali. La cosa strana non è che sia Vogue a organizzarlo, ma che il capoluogo lombardo continui, nonostante le grandi risorse di talenti e relazioni, a non esprimere una piattaforma stabile e strutturata per la fotografia d’autore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La fotografia d’autore ha trovato casa a Brera e parla al femminile

Leggi anche: “Portfolio”: la fotografia d’autore torna protagonista al Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Portfolio, Fotografia d’autore al Museo irpinoIl Museo Irpino riporta all’interno delle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la fotografia d’autore con la rassegna...

Tutto quello che riguarda La fotografia d'autore ha trovato casa....

Temi più discussi: Dalla bella malinconia dei maestri della metafisica nasce la fotografia d’arte; Immagine e materia: cinque artiste contemporanee oltre le convenzioni; PHOTOVOGUE FESTIVAL: EDIZIONE (DA) DIECI; DUOMO D’AUTORE: Una mostra fotografica racconta la cattedrale meneghina attraverso gli occhi di 16 grandi fotografi contemporanei.

La fotografia d'autore ha trovato casa a Brera e parla al femminileDopo dieci edizioni, Photo Vogue è cresciuto fino a diventare un festival adulto, con un’identità chiara e una rete internazionale consolidata. Milano se ne accorga ... ilfoglio.it

Lanfranco Colombo e il diaframma: culla della fotografia d’autore del NovecentoQuattrocentocinquanta chilometri dividono Milano da Porquerolles ma nell’estate del 1966 la distanza si stava simbolicamente riducendo. L’isola provenzale ospitava la rassegna fotografica organizzata ... milano.repubblica.it

2005-09 Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 Q4 ltalDedign Coupe by Giorgetto Giugiaro - facebook.com facebook

Due Microfoni - Giuseppe Smorto e il suo libro "I 4 Gianni: Brera, Clerici, Minà, Mura. e lo sport di Repubblica" (Minerva) @RadioRadicale x.com