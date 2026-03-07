La foto del pettazzurro che cattura una zanzara al volo è uno spettacolo | In genere mangia al suolo

Il fotografo naturalista Sandro Allegretti ha scattato una foto di un pettazzurro che cattura una zanzara in volo. La scena mostra l’uccello nel momento in cui afferra la preda, un’immagine rara perché di solito il pettazzurro si nutre al suolo. La fotografia mette in evidenza un comportamento insolito dell’uccello e la sua capacità di catturare insetti in volo.

Il fotografo naturalista Sandro Allegretti ha immortalato un pettazzurro mentre cattura una zanzara al volo, una foto bellissima per molteplici ragioni. Lo scena è stata ripresa al Parco Nazionale del Circeo, dove il piccolo uccello resterà ancora per pochi giorni, prima di ripartire verso i freddi Paesi del Nord.