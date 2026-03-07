La Fortitudo perde sul campo della Libertas a Livorno con il punteggio di 91-73 nell’anticipo della 30^ giornata di Serie A2. La squadra di Attilio Caja resiste per i primi cinque minuti, poi subisce il ritmo e la determinazione degli avversari. La partita si conclude con la sconfitta della Fortitudo, che si mantiene in equilibrio fino a metà primo quarto.

Livorno, 6 marzo 2026 - La Fortitudo sprofonda a Livorno sconfitta 91-73 dalla Libertas. Nell’anticipo della 30^giornata di serie A2, la formazione di Attilio Caja resiste per i primi 5’ di gioco per poi cedere man mano alla maggiore determinazione dei livornesi. Già a -9 alla prima pausa, Matteo Fantinelli sprofonda nella seconda frazione di gioco, con una Libertas che tocca il +30, tripla di Tiby dalla sua linea da tre punti già all’intervallo a chiudere anzitempo il confronto. L’anticipo del Modigliani Forum ha un solo padrone, Livorno, che inizia bene, continua meglio e già all’intervallo ha virtualmente chiuso il confronto. Fortitudo non pervenuta, incapace di trovare una efficace trama in attacco e incapace in difesa di fronteggiare l’energia degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo sprofonda a Livorno, ko contro la Libertas

