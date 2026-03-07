La festa di Domenico mostrata da Nuzzi non è sciacallaggio smettetela di dire a Patrizia come ricordare suo figlio

Mostrare il compleanno di Domenico in tv a Dentro la notizia non è sciacallaggio: asseconda il desiderio di mamma Patrizia di tenere vivo il ricordo. Non è stato Gianluigi Nuzzi a mancare di rispetto, ma chi pretende di insegnare a una madre in che modo ricordare suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte Domenico, mamma Patrizia: "Grazie all'Italia, è diventato il figlio di tutti"A due giorni dalla morte del figlio Domenico, Patrizia Mercolino ringrazia il Paese per la vicinanza dimostrata al suo piccolo, a lei e alla sua...

Spostiamo la nostra festa per la vittoria di Sanremo. I funerali del bimbo Domenico Caliendo prima di tutto: così Sal Da VinciNel frattempo il vincitore del Festival continua il suo giro promozionale e stavolta è toccato a Fiorello. In collegamento con lo showman siciliano ha commentato. Il papillon gigantesco? Mi ha ... ilfattoquotidiano.it

Ci sono i funerali di Domenico, Sal Da Vinci annulla la festa per SanremoDa una parte la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall’altra il dolore per la scomparsa di un bambino che ha commosso un’intera comunità. Sal Da Vinci ha scelto senza ... ilfattovesuviano.it

Sul caso di Domenico, vertice a Roma tra funzionari del ministero Emergono errori anche dello staff altoatesino - facebook.com facebook

Donna ruba peluche per Domenico davanti al Monaldi, poi si giustifica: “Lo fanno tutti" x.com