la farmacia ospedaliera riapre dopo sei anni

Dopo circa sei anni di inattività, la farmacia ospedaliera all’interno dell’ospedale di Recanati riapre le sue porte. La struttura, che era stata chiusa per un lungo periodo, riprenderà ora le sue attività, offrendo nuovamente servizi ai pazienti e al personale sanitario dell’ospedale. La riapertura rappresenta un passo importante per l’ospedale e la comunità locale.

Dopo circa sei anni di assenza, la farmacia ospedaliera tornerà a essere attiva all’interno dell’ospedale di Recanati. L’annuncio è arrivato dal sindaco Emanuele Pepa, che ha parlato di un risultato atteso da tempo dalla comunità locale e dal territorio. La struttura, che sarà collocata all’interno dell’ospedale Santa Lucia, sarà destinata alla distribuzione diretta dei farmaci legati a specifici piani terapeutici. Il servizio negli ultimi anni era venuto meno e questo aveva costretto molti pazienti a rivolgersi ad altre sedi sanitarie della provincia. Per definire gli ultimi aspetti operativi, il sindaco ha annunciato un incontro fissato per lunedì con il direttore dell’Azienda sanitaria territoriale 3 di Macerata, Alessandro Marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

