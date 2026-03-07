La Diavoli Verde Rosa in gara a Campofilone

La squadra Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto partecipa alla prima fase di un torneo a Campofilone, con partite in programma oggi e domani. La manifestazione coinvolge diverse squadre e si svolge nel rispetto delle normative sportive. La squadra locale si prepara a scendere in campo, portando avanti il proprio impegno di fronte a pubblico e avversari.

La Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto oggi e domani organizza la prima fase dei Campionati Interprovinciali Federali Marche di Pattinaggio Artistico a Rotelle delle Specialità Freestyle, Coppia Artistico e Solo Dance delle categorie Esordienti RegionaliAllievi Regionali, Divisioni Nazionali. Questa importante competizione, che avrebbe dovuto avere luogo al Palasport 'B. Speca' di San Benedetto del Tronto, si svolgerà, invece, presso la palestra comunale di Campofilone, in quanto i lavori di ristrutturazione del Palasport non sono ancora ripresi, nonostante l'arrivo del bel tempo, come era invece stato promesso in sede di incontro con il commissario e il responsabile dei lavori pubblici.