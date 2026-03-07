La cultura del dono non può subire alcun contraccolpo

La vicenda di Domenico, il bambino di Napoli deceduto dopo un intervento di innesto di cuore, ha suscitato molte riflessioni. Il caso riguarda un trapianto che non era compatibile e ha portato alla morte del piccolo. La storia ha coinvolto medici e famiglie, evidenziando le criticità legate alla gestione di casi delicati come questo.

LA VICENDA DI DOMENICO. «La vicenda del piccolo Domenico, il bimbo di Napoli morto dopo l’innesto di un cuore nuovo non idoneo ad essere trapiantato, impone rispetto e senso di responsabilità. Non è una notizia che si possa liquidare in poche righe o archiviare con formule di rito. Quando si verifica un fatto del genere, si tocca un punto delicatissimo: quello in cui la speranza di una famiglia incontra la complessità di un sistema che, ogni giorno, lavora per salvare vite. E proprio per questo è necessario fare piena chiarezza». Così il presidente provinciale di Aido, Gianpietro Zanoli, sottolineando come chi opera nel campo della donazione degli organi si muova «nel punto più delicato che esista: il confine tra la vita e la morte», dove si intrecciano dolore delle famiglie, competenza dei sanitari e speranza di chi attende. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La cultura del dono al centro di uno spettacolo teatrale per gli studenti brindisiniBRINDISI - Uno spettacolo dedicato ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori di Brindisi è andato in scena nella mattinata di oggi al teatro...

