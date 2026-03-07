La sindaca Sara D’Ambrosio ha visitato lo stabilimento di Essity, multinazionale nel settore della carta. Era presente anche il consigliere regionale Mario Puppa e Brenda Barnini, presidente della commissione sviluppo economico. L’incontro ha visto i rappresentanti istituzionali visitare gli impianti e discutere delle attività aziendali senza ulteriori dettagli.

Una visita alla Essity, la multinazionale della carta, da parte della sindaco, Sara D’Ambrosio, accompagnata dai consiglieri regionali Mario Puppa e a Brenda Barnini, quest’ultima anche presidente della commissione sviluppo economico. Al centro dell’incontro i temi di uno sviluppo che sappia generare ulteriore benessere per la zona salvaguardando l’impatto ambientale. Essity oggi è diffusa in tutto il mondo con brand come Tempo, Tork e Nuvenia e nella Piana dà lavoro a oltre 300 persone. "Realtà che sono diventate eccellenze – ha dichiarato Sara D’Ambrosio - dove l’attenzione a lavoratrici e lavoratori, va di pari passo con sicurezza, tutela del lavoro, ambiente, abbattimento di pregiudizi e stereotipi e produttività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crescita di Essity. Incontro con D’Ambrosio. Puppa e Barnini

I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)Si terrà giovedì 22 gennaio il vertice europeo straordinario sulle relazioni transatlantiche.

Lavoro e infrastrutture. Gli impegni di Barnini : "Urge un piano strategico"Empolese Valdelsa, 31 dicembre 2025 – Presidente della Seconda commissione regionale “Sviluppo economico e rurale”.

Aggiornamenti e notizie su La crescita di Essity Incontro con....

Argomenti discussi: La crescita di Essity. Incontro con D’Ambrosio. Puppa e Barnini; Jefferies conferma il rating hold su Essity: prevista ulteriore pressione sui prezzi quest'anno.

La crescita di Essity. Incontro con D’Ambrosio. Puppa e BarniniLa sindaco di Altopascio e i due consiglieri regionali hanno visitato l’azienda e fatto il punto sugli scenari di crescita e di sostenibilità ambientale. lanazione.it