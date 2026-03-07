A Cervia, i candidati alle prossime elezioni si preparano a un periodo di campagna che durerà tre mesi, culminando con il voto nei giorni 24 e 25 maggio. Tra loro c'è anche Alberto Mambelli, che si presenterà alle urne con il suo programma. La città si avvicina così a un momento importante di confronto politico e decisione.

Saranno tre mesi lunghi quelli che accompagneranno la città di Cervia alla sfida elettorale del 24 e 25 maggio. Al momento sono tre i nomi dei candidati. Mirko Boschetti per il Partito Democratico sta costruendo la coalizione di centrosinistra. E poi ci sono due ‘battitori solitari’: il primo è Enea Puntiroli che, dopo avere militato nella Lega ed essere stato in Consiglio comunale, ora corre con la sua civica ‘Cervia Più’. E a sorpresa è arrivato anche un altro candidato: Alberto Mambelli, 73 anni, dopo una lunga carriera nel mondo dello sport e all’interno della Fgci. In passato ha ricoperto il ruolo di assessore alle attività produttive dal 1995 al 1996 nella giunta di Massimo Medri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La corsa: tra i candidati anche Alberto Mambelli

Jannik Sinner tra i candidati per lo “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. In corsa anche Alcaraz…Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon...

La corsa a palazzo San Filippo. Provincia, ecco i candidati: sarà una sfida tra Loggi e SalviUna corsa contro il tempo che, nelle ultime ore, ha definitivamente chiarito il quadro politico: saranno due i candidati alla carica di presidente...