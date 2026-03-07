La corale Echo domenica all’auditorium

Domenica alle 16, presso l’auditorium di piazza Risorgimento, si terrà un concerto della corale Echo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna e prevede l’esibizione del gruppo corale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si svolge nel rispetto del calendario culturale della città.

Riflettori accesi domani alle 16 all’auditorium di piazza Risorgimento per una iniziativa culturale inserita nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna. Musica, narrazione teatrale e testi classici (tra cui estratti della Divina Commedia) accostati a testimonianze e testi contemporanei in una percorso capace di coniugare impatto visivo e riflessione civica. Protagonista l’Ensemble Corale ECHO, gruppo vocale modulare nato all’interno del Coro Santuario del Crocifisso APS di Desio. Un gruppo che in poco tempo ha saputo ritagliarsi una precisa collocazione nel panorame delle corali del territorio: "Il nostro ensemble – dice la presidente Annalisa Chinaglia – è formato da una trentina di elementi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La corale Echo domenica all’auditorium Corale Padre Pier Battista, domenica 21 dicembre il concerto nella Chiesa di Sant'AntonioDove Chiesa di Sant'Antonio Indirizzo non disponibile Falconara Marittima Quando Dal 21/12/2025 al 21/12/2025 19. 'Pinocchio all'Auditorium Toscanini: due appuntamenti sabato 7 e domenica 8 febbraioSabato 7 e domenica 8 febbraio arriva a Parma, presso l’Auditorium Toscanini il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure...