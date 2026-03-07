Alle 16 a Belluno, Conad cerca di ottenere il pass per la finale di Coppa Italia di Serie A3. La squadra si prepara alla partita con l’obiettivo di superare l’avversario e avanzare nella competizione. La sfida si svolge in un impianto locale, con i giocatori pronti a scendere in campo per conquistare il risultato necessario.

Conad a caccia di un posto nella finale di Coppa Italia di Serie A3. Alle 16, a Belluno, la formazione cittadina sfida in un dentro e fuori la Viridex Sabaudia, cercando la 16ª vittoria consecutiva: i laziali, in campionato, sono sesti nel loro girone e partono sfavoriti, ma la gara secca nasconde sempre delle incognite e non vanno sottovalutati. La vincente del match, domani, affronterà poi nella gara che vale il trofeo una tra Reggio Calabria e i padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Vincenzo Mastrangelo. "Affrontiamo una squadra che non abbiamo mai incontrato prima, in una gara secca, quindi mi aspetto una partita molto aggressiva da entrambe le parti fin dai primi scambi, con la volontà di indirizzare subito l’andamento del match" spiega l’esperto Riccardo Scaltriti, schiacciatore della Conad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Conad vuole il pass per la finale

