La celebrazione ai ’Donatori’ Un albero e una panchina rossa | La nostra lotta per le donne

Ieri mattina si è svolta una cerimonia dedicata ai “Donatori” con l’installazione di una panchina rossa e di un albero. L’evento è stato promosso da Avis provinciale e comunale, dall’Azienda ospedaliera, dal Centro donna giustizia e da Conad, con il patrocinio di Comune e Provincia. La commemorazione ha coinvolto diverse organizzazioni locali per sottolineare l’importanza della cultura dei diritti delle donne.

Una panchina rossa e un albero per ricordare l'importanza della cultura dei diritti delle donne. L'iniziativa, ieri mattina, nasce grazie ad Avis provinciale e comunale, l'Azienda ospedaliera, Centro donna giustizia e Conad, con il patrocinio di Comune e Provincia. L'obiettivo è stato quello di unire memoria, riflessione, lotta alla violenza di genere, solidarietà e impegno civile. Una mattina speciale con taglio del nastro per due momenti simbolici, quali la piantumazione di un albero dedicato e l'installazione di una panchina rossa, entrambi donati da Conad Nord Ovest. Il punto d'incontro è stato nell'area verde antistante all'ingresso 4 dell'ospedale dove è presente il 'Giardino dei donatori'.

Avis e Conad, battaglia per le donne. Un nuovo albero e la panchina rossa: "Regalo al Giardino dei Donatori"Ancora una volta Avis comunale e provinciale si rendono protagoniste di un evento importante per la cittadinanza, proprio in occasione della festa...

Giardino dei donatori: inaugurata una panchina rossa e piantato un nuovo alberoAl progetto si affianca anche il percorso sensoriale dedicato al centro di Riabilitazione San Giorgio, in un contesto che unisce cura, riabilitazione...

