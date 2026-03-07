La Cassa di Ravenna festeggia l’8 marzo consolidando l' aumento del personale femminile

La Cassa di Ravenna celebra l’8 marzo con un dato importante: il Gruppo Bancario, che include anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di servizi, conta ora 524 dipendenti donne, rispetto alle 507 dell’anno precedente. Questo incremento si inserisce in una tendenza di crescita del personale femminile all’interno dell’istituto.

Nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna, il numero delle donne è superiore a quello previsto dalla legge La Cassa di Ravenna festeggia l’8 marzo consolidando un dato di grande rilievo: il Gruppo Bancario, che comprende oltre alla Capogruppo anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi, conta 524 dipendenti donne (in aumento rispetto alle 507 di un anno fa) e 506 uomini (contro 494) sui 1030 dipendenti complessivi (contro 1.001 dell’anno scorso). Le nuove assunzioni del 2025 sono state di 26 uomini e 26 donne, 52 in totale per La Cassa di Ravenna Spa e di 39 donne e 41 uomini a livello di Gruppo Bancario, per un totale di 80 persone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

