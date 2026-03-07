La ‘Cantina del Vescovo’ torna a splendere

Dopo mesi di lavori, la Cantina del Vescovo di Bertinoro è stata riaperta e si prepara a riprendere il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di vino e cultura locale. L’edificio storico, che era stato oggetto di interventi di restauro, torna a essere aperto al pubblico e alle attività legate alla produzione e alla promozione dei vini della zona.

Dopo mesi di lavori, l'antica 'Cantina del Vescovo' di Bertinoro è pronta a tornare al centro della vita culturale ed enologica del territorio. L'intervento di riqualificazione, realizzato all'interno dell'ex Seminario vescovile, permetterà di ospitare la 'Riserva Storica dei Sangiovese di Romagna' e di valorizzare il vino Dop locale. L'iniziativa è stata sostenuta con un contributo di 200mila euro nell'ambito di una convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Comune. I lavori, avviati lo scorso agosto, hanno interessato il restauro della parte muraria, la realizzazione di una scala in metallo sopra l'antica 'discesa' scavata nello spungone e la posa degli impianti elettrici, di illuminazione e climatizzazione.