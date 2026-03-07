La camorra torna a uccidere a Napoli | assassinato un uomo vicino al clan Nuvoletta

A Marano di Napoli, in pieno giorno, un uomo vicino al clan Nuvoletta è stato ucciso in un agguato in strada. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in corso Europa dopo aver ricevuto la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, senza che nessuno intervenisse. La vittima è deceduta sul luogo dell’agguato.

Agguato in strada e in pieno giorno a Marano di Napoli: ucciso uomo vicino al clan Nuvoletta. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in corso Europa per la segnalazione di esplosione colpi d'arma da fuoco. Sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. I killer si sarebbero avvicinati a una automobile e avrebbero esploso diversi colpi di pistola. In corso le indagini dei carabinieri. La vittima. A morire, Castrese Palumbo, 79 anni, diversi precedenti alle spalle. I carabinieri della Compagnia di Marano Di Napoli sono intervenuti in via Svizzera, angolo Corso Europa. All'interno di una Toyota Yaris, lato guida, è stato rinvenuto il cadavere del 79enne, già noto alle forze dell'ordine.