La batterista noalese Helly Montin apre le Paralimpiadi al fianco di Stewart Copeland

La batterista noalese Helly Montin ha suonato insieme a Stewart Copeland durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici trasmessa ieri dall’Arena di Verona. La sua esibizione ha coinvolto la scena musicale e ha rappresentato un momento di rilievo nella manifestazione. La performance è stata trasmessa in tutto il mondo, mostrando la presenza di artisti locali in un evento internazionale.

Nel corso della cerimonia di apertura a Verona, si è esibita in "Vibes", con il leggendario batterista dei Police e il polistrumentista con disabilità Cornell Hrisca Munn C'era un pezzo di Noale alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici trasmessa ieri in mondovisione dall'Arena di Verona. È la batterista Elisa Montin, in arte Helly, che fin da giovanissima si è affacciata sulla scena internazionale. Insieme a lei, nel pezzo di apertura dello spettacolo intitolato "Vibes", un'icona della musica rock, il leggendario batterista dei Police Stewart Copeland, e il polistrumentista con disabilità Cornell Hrisca Munn. «È stata una grande emozione e un grande onore - ha dichiarato emozionata Montin -.