La banda dei bancomat Un arsenale da guerra per colpire undici volte grazie alla marmotta

Una banda specializzata in furti ai bancomat ha messo a segno undici colpi e tentativi tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, sottraendo oltre 120 mila euro. Gli assalti sono stati effettuati utilizzando un vero e proprio arsenale, e i colpi sono avvenuti in diverse località, coinvolgendo un metodo che ha richiesto strumenti sofisticati come la

Banda dei bancomat con un arsenale da guerra e 11 colpi tra quelli messi a segno e tentati in provincia di Ancona ma anche in quelle di Macerata e Pesaro Urbino per un bottino che supera i 120mila euro. Il gup del tribunale di Ancona De Palma ha condannato i quattro componenti del "commando armato" tutti residenti tra Jesi e la Vallesina ma di origini meridionali alcuni parenti tra loro (zio e nipote) di 50, 36 e 31 anni e un rumeno di 33 anni, assoldato in un secondo momento. Tutti con lavori saltuari, un importante curriculum criminale e trovati con un importante arsenale. Due di loro hanno patteggiato a 4 anni e 10 mesi, gli altri due a 3 anni e 10 mesi.