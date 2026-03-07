L’89% degli adolescenti dorme con il cellulare a rischio sonno memoria e rendimento scolastico | dalla Società di Pediatria l’allarme e i rimedi

L’89% degli adolescenti utilizza il cellulare durante la notte, mettendo a rischio il sonno, la memoria e il rendimento scolastico. La Società Italiana di Pediatria ha pubblicato nuove linee guida per affrontare questa situazione. Il rapporto tra i giovani e il digitale viene considerato particolarmente preoccupante dalla stessa società, che ha inviato un allarme pubblico nelle ultime settimane.

È particolarmente preoccupante l’allarme sul rapporto tra i più piccoli e il digitale, lanciato dalla Società Italiana di Pediatria, che nei giorni scorsi ha presentato le nuove linee guida. Ne parliamo con la pediatra Elena Bozzola, coordinatrice della Commissione Dipendenze Digitali della SIP: «Come pediatri - spiega - abbiamo sentito l’urgenza di strutturare un gruppo di lavoro dedicato, capace di studiare il fenomeno, raccogliere dati, elaborare raccomandazioni e supportare colleghi e famiglie. Non volevamo demonizzare la tecnologia, ma comprenderne rischi e opportunità, mettendo al centro la salute del minore». Qual è il quadro attuale della salute di bambini e adolescenti in relazione all'uso della tecnologia: i nostri giovani stanno peggio? Il quadro attuale è complesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

