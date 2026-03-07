L’8 marzo della Nuvola | arte musica e impegno civile per la Giornata della Donna

L’8 marzo presso la Nuvola si sono svolti eventi dedicati alla Giornata della Donna, coinvolgendo artisti e pubblico in un programma che comprendeva esposizioni fotografiche, rappresentazioni teatrali e concerti musicali. Le attività sono state organizzate con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto e sensibilizzazione attraverso diverse forme di espressione artistica e culturale. La giornata ha visto la partecipazione di vari protagonisti del settore artistico e civile.

Non solo una celebrazione, ma un percorso di riflessione profonda che attraversa la fotografia, il teatro e la musica. L'8 marzo di Roma quest'anno batte nel cuore dell'EUR: EUR SpA promuove infatti un programma di iniziative aperto alla città presso la Nuvola di Fuksas, trasformando l'iconica struttura architettonica in un presidio di sensibilizzazione contro la violenza di genere e a favore della prevenzione. Il sipario si alza alle ore 19.00 con l'inaugurazione di "Women for Women Against Violence", una mostra fotografica d'impatto ideata da Donatella Gimigliano, Presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas.