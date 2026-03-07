L' 8 marzo degli alpini veronesi | Ricordiamo le invisibili che hanno servito la patria con coraggio e dignità

L’8 marzo gli alpini di Verona hanno dedicato una serie di iniziative alla memoria delle donne che hanno servito la patria durante i momenti difficili del Novecento. L’Associazione nazionale alpini ha promosso eventi per ricordare le donne spesso invisibili che hanno contribuito con coraggio e dignità durante quel periodo. La manifestazione ha coinvolto diverse attività nel fine settimana, con l’obiettivo di sottolineare il ruolo femminile in contesti storici complessi.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l'Associazione nazionale alpini (Ana) di Verona promuove un fine settimana di iniziative dedicate alla memoria e al ruolo femminile nei momenti più complessi della storia del Novecento. Tra cultura e commemorazione, gli appuntamenti intendono offrire un'occasione di riflessione sul contributo delle donne nei conflitti mondiali e nella Resistenza, riportando alla luce storie spesso rimaste ai margini del racconto storico. Il primo appuntamento è previsto per sabato 7 marzo alle 20.30 nella baita degli Alpini di Dossobuono, dove sarà presentato il libro "Le invisibili della Manara.