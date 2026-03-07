L’8 Marzo ad Acerra tra musica creatività e impegno sociale

L’8 marzo ad Acerra si è svolto un evento che ha coinvolto musica, attività artistiche e iniziative sociali. Sono stati organizzati un concerto tutto al femminile, un flash mob e laboratori di ceramica rivolti alla comunità. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno contribuito alla riuscita delle attività. La giornata si è conclusa con momenti di condivisione tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un concerto tutto al femminile, flash mob, laboratori di ceramica per le scuole ed un convegno sulla parità di genere: sono le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per celebrare la ‘Giornata Internazionale della Donna’ che prevede un importante calendario di eventi a testimonianza dell’impegno civico della Città di Acerra su temi così rilevanti. Si parte domani, Domenica 8 Marzo alle ore 18 al Castello con le ‘Note di donna Sguardi sonori al femminile’, un concerto organizzato in collaborazione con le l’Ente Morale Associativo Ars et Labor e l’Associazione Musica Nova: ad esibirsi, nella Sala dei Conti, le pianiste Martina Perone, Antonella Di Marino, Emilia Elisabeth Riccio e Monika D’Ermo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’8 Marzo ad Acerra tra musica, creatività e impegno sociale Leggi anche: L’intervista a Gennaro De Crescenzo “Tra musica, famiglia e impegno sociale” Il talento di Picchio. Quando la creatività è impegno socialeLa guerra, i migranti, il rischio nucleare, le tragedie del mondo dei nostri giorni. Contenuti utili per approfondire L'8 Marzo ad Acerra tra musica.... Temi più discussi: Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 5 all’8 marzo 2026; I viaggi di Papa Leone nel 2026; Ad Acerra studenti di Guadalupe per progetto Erasmus; Il tour del Papa parte da Montecarlo. A Lampedusa come sfida a Donald Trump. Spiritualità: Acerra, da venerdì 6 a domenica 8 marzo arriva la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa nella parrocchia di San Carlo Borromeo a PezzalungaIl pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia, giunge in diocesi di Acerra, nella parrocchia di San Carlo Borromeo a ... agensir.it Per l’8 marzo musei e luoghi della cultura statali a ingresso gratuito per le donne in ToscanaTante le iniziative speciali per la Giornata internazionale della donna, dalla mostra dedicata a Nadia Parri alla Villa medicea di Cerreto Guidi alla conferenza sulle donne medievali al Museo etrusco ... intoscana.it Non dimentichiamo. Sì la riformiamo. Il 22 e il 23 marzo sarai tu a decidere: vota Sì. - facebook.com facebook Non dimentichiamo. Sì la riformiamo. Il 22 e il 23 marzo sarai tu a decidere: vota Sì. x.com