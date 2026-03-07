Kimi Antonelli graziato | la decisione dei giudici e la sanzione alla Mercedes

I giudici hanno deciso di graziare Kimi Antonelli, mentre la griglia di partenza del GP d’Australia 2026 di F1 è stata confermata. Antonelli ha potuto respirare dopo una giornata movimentata a Melbourne, prima tappa del campionato. La Mercedes ha ricevuto una sanzione, mentre la posizione in griglia è rimasta invariata. La gara avrà luogo come previsto, con tutte le vetture in pista.

Griglia di partenza del GP d'Australia 2026 di F1 confermata. Ha potuto tirare un sospiro di sollievo Kimi Antonelli al termine di una giornata molto convulsa a Melbourne, prima tappa del campionato. Nel corso della FP3, il pilota bolognese è stato protagonista di un brutto incidente, rischiando di non poter prendere parte alle qualifiche. Per sua fortuna, anche per la sospensione della sessione causata dal crash della Red Bull di Max Verstappen, ha potuto prendere la via della pista. Tuttavia, all'inizio della Q3, un aeratore rimasto inserito nella presa d'aria della monoposto — lasciato erroneamente al momento dell'uscita dal box — è volato via in pista, finendo per essere colpito dalla McLaren di Lando Norris. Gli steward sanzionano il team di Brackley con una multa di 7.500 dollari: la vettura numero 12 è stata rilasciata in condizioni non sicure durante la qualifica