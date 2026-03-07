Keybox prime restituzioni dopo i sequestri

Nelle ultime settimane, la Polizia municipale di Firenze ha iniziato a restituire alcune keybox sequestrate nel centro storico in seguito all’entrata in vigore del nuovo regolamento sugli affitti brevi approvato dal Comune all’inizio del 2025. Le restituzioni sono state effettuate dopo i sequestri effettuati nel quadro di controlli legati alle nuove normative. La procedura di restituzione riguarda dispositivi che erano stati sottoposti a sequestro.

Nelle ultime settimane la Polizia municipale ha iniziato a restituire alcune keybox sequestrate nel centro storico di Firenze dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento sugli affitti brevi approvato dal Comune all'inizio del 2025. In tutto sarebbero almeno una decina – su quasi 200 – le cassette portachiavi dissequestrate. Per riaverle, i proprietari hanno dovuto presentare una richiesta agli uffici della Municipale per poi pagare una sanzione da 400 euro, prevista per l'installazione non autorizzata. I dispositivi erano stati rimossi nei giorni successivi all'applicazione delle nuove norme, che vietano la presenza di keybox su muri, finestre, inferriate e rastrelliere all'interno dell'area Unesco.