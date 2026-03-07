Kate Middleton si toglie le scarpe per ballare e confessa la passione di famiglia

Durante un evento, la duchessa di Cambridge ha deciso di togliersi le scarpe e ballare a piedi nudi insieme agli altri partecipanti, creando un momento spontaneo e coinvolgente. In quella occasione, ha anche condiviso una passione di famiglia legata alla danza, lasciando trasparire un aspetto più informale e personale della sua vita.

Kate Middleton, senza scarpe, balla a piedi nudi in una danza di gruppo. E fa una rivelazione sulla passione scatenata di famiglia. Un'immagine rara da vedersi ma assolutamente in linea con il protocollo di Corte che aveva previsto tutto. Tranne forse l'indiscrezione privata, anche se non è la prima volta che la Principessa del Galles racconta quello che accade dentro Forest Lodge. Kate Middleton si scatena nel ballo Kate Middleton si è recata a Leicester dove ha partecipato alla festa indù Holi per celebrare la cultura indiana in Gran Bretagna. Holi è una festa religiosa che simboleggia la rinascita e la reincarnazione.