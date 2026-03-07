Kate Middleton infrange il protocollo e balla a piedi nudi alla festa di Holi

Durante la festa di Holi a Leicester, la Principessa di Galles ha partecipato alla celebrazione ballando a piedi nudi, rompendo così le consuete norme di protocollo. La sua presenza ha coinvolto i partecipanti in un momento di allegria e condivisione, senza rispettare le formalità abituali, e ha mostrato un atteggiamento più informale e spontaneo rispetto alle occasioni ufficiali.

La Principessa di Galles rompe gli schemi a Leicester celebrando i colori e la solidarietà attraverso la danza indù L’aria. L’aria di Leicester si è riempita di musica e sorrisi quando la Principessa di Galles Kate Middleton ha varcato la soglia del tempio Shreeji Dham Haveli. In occasione della festa di Holi, la celebrazione indiana che inneggia all’amore e alla primavera, Kate ha scelto di mettere da parte la rigidità dell’etichetta reale. Con un gesto di profondo rispetto per le usanze locali, la Principessa ha sfilato le scarpe per unirsi alla danza Garba a piedi nudi, mostrandosi visibilmente emozionata. Per questa visita speciale nelle East Midlands, la Principessa ha sfoggiato un raffinato abito Jamie firmato Polo Ralph Lauren, impreziosito da una vivace sciarpa di seta gialla. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Kate Middleton torna in pubblico dopo l’arresto di Andrea, e infrange il galateo“The Crown must go on”, la Corona deve continuare, scrivono i media britannici.

Oggi come ieri: Kate Middleton sta portando avanti l’eredità di Diana. Tra ghirlande di fiori, sorrisi e danza, la visita di Kate Middleton al tempio indù di Leicester ha ricordato a molti Lady Diana. Anche lei, nel 1997, visitò un tempio della tradizione Swaminaray - facebook.com facebook

