KARATE | Sara Cardin | la regina del kumite tra Europa Mondiali e mentalità vincente

Sara Cardin si è affermata come protagonista del karate italiano nel kumite -55 kg, conquistando numerosi titoli europei e medaglie mondiali. La sua carriera si è sviluppata attraverso competizioni internazionali, dove ha dimostrato costanza e determinazione. Riconosciuta come una delle figure di spicco nel panorama del karate, ha rappresentato l’Italia in molte occasioni di livello globale.

Sara Cardin è stata per anni il punto di riferimento del karate italiano nel kumite -55 kg, protagonista tra titoli europei e medaglie mondiali. In questa puntata di FOCUS entriamo nella mentalità di chi è abituata a vincere: gestione della pressione, strategia nel combattimento e visione sul futuro del karate azzurro. Sara Cardin è anche tra i giurati degli Italian Sportrait Awards, premio dedicato ai volti e ai valori dello sport italiano, che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma. Tutti i dettagli?? https:italiansportraitawards.it

Sara Cardin: «Con il karate ho sconfitto la bulimia e conquistato il mondo»«Campione del mondo». Da bambina Sara Cardin giocava con le frecce, le fionde e saliva sugli alberi. Dov'è Sara? Sull'albero. Dai scendi, l'implorava la mamma. E quando la sentiva urlare campione del ... ilmessaggero.it

Dalla bulimia al titolo mondiale di karate, la storia di Sara Cardin diventa un libroDue prefazioni importanti, del presidente del Coni Giovanni Malagò e di Rodolfo Sganga per il libro di Sara Cardin, con la giornalista Tiziana Pikler. Sarà è la campionessa mondiale di karate 2014. La ... ilmattino.it

