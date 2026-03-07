Juventus Spalletti Per la porta facciamo sempre valutazioni

Prima della partita contro il Pisa, l'allenatore della squadra ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando che per la porta vengono sempre fatte valutazioni accurate. Nel giorno del suo compleanno, ha risposto alle domande dei giornalisti evidenziando che la scelta del portiere resta una decisione importante e che viene attentamente considerata. Non sono state fatte altre dichiarazioni riguardo a eventuali cambi o strategie specifiche.

Le parole di Spalletti nel pre partita Le parole a Sky nel pre-partita di Luciano Spalletti, nel giorno del suo compleanno prima della sfida casalinga col Pisa. "È capitato in vita mia di passarli da tutte le parti del mondo e con persone diversissime. Oggi sono contento di passarlo con