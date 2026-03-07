Juventus-Pisa | streaming gratis e diretta live

A poche ore dall’inizio della 28ª giornata di Serie A, l’Allianz Stadium si prepara ad accogliere la partita tra Juventus e Pisa. La sfida si svolge in un momento importante per entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta streaming gratuita. I tifosi sono pronti a seguire l’evento, che rappresenta un momento decisivo nella programmazione del campionato.

A poche ore dal fischio d’inizio della 28^ giornata di Serie A, l’Allianz Stadium si prepara a ospitare un test cruciale per la stagione della Juventus. Nella serata di oggi, sabato 7 marzo alle ore 20.45, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano il Pisa con un unico obiettivo: invertire un trend recente che ha visto la media punti dimezzarsi (da 2 a 1 punto a match) nelle ultime cinque uscite. Per i toscani, invece, la sfida rappresenta l’occasione per interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive che sta pericolosamente complicando la corsa salvezza. Dove vedere il match: orari e canali. La partita sarà trasmessa in diretta integrale sui canali Sky Sport ( Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 ) e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

