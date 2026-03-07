Juventus-Pisa proteste sul gol di Thuram | era da annullare?

Durante la partita tra Juventus e Pisa, si sono sollevate proteste riguardo a un gol di Thuram, ritenuto da alcuni da annullare. La partita si è disputata sabato 7 marzo, nella 28esima giornata di Serie A, con i tifosi e lo staff tecnico del Pisa che hanno contestato l’episodio arbitrale. L’incidente ha suscitato discussioni e polemiche tra le due squadre.

(Adnkronos) – Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dubbio dalla panchina di Hiljemark. Succede tutto in occasione del secondo gol bianconero firmato da Thuram 'viziato', secondo il Pisa, da un fallo. Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dub ... Juventus-Pisa 4-0: gol, cambi e il gesto contestato che precede la rete di ThuramLa Juve domina il Pisa nell'Allianz Stadium: quattro reti nel secondo tempo, discussione sull'intervento di McKennie prima del gol di Thuram e conferma di Spalletti in panchina ... JUVE-PISA 4-0. E forse, finalmente, si rivede la luce. Non è "solo" una vittoria. Non è "solo" un 4-0. È una sensazione che i tifosi della Juventus aspettavano da troppo tempo: vedere la squadra giocare a calcio. Aggressiva. Ordinata. Affamata. Una squadra ch