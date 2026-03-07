Juventus-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, sabato 7 marzo, la Juventus affronta il Pisa nella 28esima giornata di Serie A. La partita si giocherà in orario pomeridiano e sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell'inizio del match, che si svolgerà allo stadio di Torino.

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio per 3-3 agguantato in rimonta contro la Roma, in vantaggio 3-1 e recuperata nei minuti finali dello scontro diretto Champions dell'Olimpico. Quella di Hiljemark invece ha perso contro il Bologna 1-0 in casa, piegata dal gol di Odgaard nel finale. La sfida tra Juventus e Pisa è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli ultimi precedenti tra Juventus e Pisa Tra i due club si contano appena 18 precedenti ufficiali, con un bilancio ovviamente favorevole ai bianconeri: 13 vittorie Juve, 4 pareggi e una sola vittoria del Pisa, datata 1987. Prima di questa stagione, le due - facebook.com facebook