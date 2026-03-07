Juventus Pisa l’Allianz ancora non perdona Cuadrado | accoglienza ostile per l’ex Inter!
Durante la partita tra Juventus e Pisa, Juan Cuadrado è entrato nel secondo tempo e ha ricevuto un'ovazione negativa dai tifosi bianconeri allo Stadium. La sua presenza sul campo ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha mostrato un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e con il consueto svolgimento delle fasi di gioco.
Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Vecchi dopo Inter U23 AlbinoLeffe: «Serve più cattiveria. E sugli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano so questo» Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Cuadrado subentra nella ripresa di Juve Pisa, il pubblico dello Stadium gli riserva questa accoglienza: cosa è successoCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».
Cuadrado pronto a tornare allo Stadium, ancora una volta da ex: il colombiano ha caricato così i compagni per Juve Pisadi Redazione JuventusNews24 Cuadrado torna all’Allianz Stadium: l’esterno colombiano di nuovo a Torino per sfidare il suo passato con la maglia del...
Tutti gli aggiornamenti su Juventus Pisa.
Temi più discussi: Serie A | Juventus-Pisa, la designazione arbitrale; Juventus-Pisa, info biglietti; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.
Cuadrado sommerso dai fischi dello Stadium: cori durissimi al suo ingresso in Juventus-PisaClima tesissimo all’Allianz Stadium durante la sfida tra Juventus e Pisa, quando al 59’ l’ingresso in campo di Juan Cuadrado ha scatenato la reazione furiosa del pubblico ... tuttojuve.com
Juve-Pisa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo sprint ChampionsLa corsa al piazzamento Champions resta apertissima. Dopo aver rimontato in extremis nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma, la Juve riprende la marcia verso la conquista del quarto posto. msn.com
#SerieA – Goal Alert: Juventus *3-0 Pisa *(Yildiz 75‘) #SSFootball x.com
Palla al bacio di Yildiz, Cambiaso non può sbagliare: la Juventus sblocca un match complicato contro il Pisa - facebook.com facebook