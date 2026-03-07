Juventus Pisa l’Allianz ancora non perdona Cuadrado | accoglienza ostile per l’ex Inter!

Durante la partita tra Juventus e Pisa, Juan Cuadrado è entrato nel secondo tempo e ha ricevuto un'ovazione negativa dai tifosi bianconeri allo Stadium. La sua presenza sul campo ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha mostrato un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e con il consueto svolgimento delle fasi di gioco.