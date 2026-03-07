juventus pisa 4 0 i bianconeri tornano a vincere

La partita tra Juventus e Pisa si conclude con una vittoria netta dei bianconeri, che segnano quattro gol. Cambiaso apre le marcature intorno al 54’, seguito da Thuram al 65’, Yildiz al 75’ e Boga nei minuti di recupero. La squadra di casa ottiene così un successo importante con una prestazione convincente.

Spalletti a -1 dalla zona Champions. Toscani sempre più lontano dalla salvezza Juventus-Pisa finisce 4-0 grazie alle reti di Cambiaso (54'), Thuram (65'), Yildiz (75') e Boga (93'). I bianconeri tornano a vincere dopo oltre un mese dall’ultima volta (4-1 in casa del Parma) e dopo aver inanellato due pareggi e due sconfitte. Grazie a questi tre punti la squadra di Spalletti si porta a quota 50, al 6° posto, a -1 da Roma e Como. I toscani, invece, sono penultimi in classifica con 15 punti e domenica rischiano di retrocedere all’ultimo posto in caso di vittoria o pareggio dell’Hellas Verona in casa del Bologna. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (dal 46' Kelly), Cambiaso; Locatelli, M. 🔗 Leggi su Lapresse.it

