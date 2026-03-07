Nell'anticipo di sabato sera di Serie A, la Juventus ha battuto il Pisa con un punteggio di 4-0 allo Stadium. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per i bianconeri, che hanno dominato l’incontro dal primo all’ultimo minuto. La squadra di casa ha segnato quattro reti, mantenendo il controllo del gioco e chiudendo la sfida con un risultato netto.

Torino, 7 marzo 2026 - La Juventus ha archiviato con relativa facilità la pratica Pisa, nell'anticipo del sabato sera di Serie A. I bianconeri si sono imposti per 4-0 all'Allianz Stadium, nel match valido per la 28^ giornata di campionato. Dopo un primo tempo bloccato, la Vecchia Signora ha trovato la chiave per sbloccare la sfida nell'attacco veloce scelto da Spalletti al rientro dagli spogliatoi. Il gol di Andrea Cambiaso al 54' ha dato il via alle marcature dei padroni di casa, in rete al 65' con Kephren Thuram, al 75' con Kenan Yildiz e al 93' con Jeremy Boga. Questa vittoria proietta la Juve a -1 da Roma e Como, con i giallorossi che però devono ancora scendere in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Pisa 4-0, i bianconeri liquidano i toscani allo Stadium

Juve Pisa LIVE: bianconeri arrivati allo Stadium, due sorprese nella formazione titolareCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: bianconeri dominanti allo StadiumLa Juventus batte nettamente il Napoli per 3-0 all’Allianz Stadium nel big match della 22ª giornata di Serie A, sfruttando al massimo le difficoltà...

Tutto quello che riguarda Juventus Pisa 4 0 i bianconeri....

Temi più discussi: Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv; L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive.

Juventus-Pisa 4-0: Yildiz torna al gol e trascina i bianconeri. Reazione Champions dopo il successo del Como, ma primo tempo bruttoJuventus-Pisa 4-0: Yildiz torna al gol e trascina i bianconeri. Reazione Champions dopo il successo del Como La Juventus risponde alla vittoria del Como 1907 e resta in ... tuttojuve.com

Juventus-Pisa, il risultato in diretta LIVEVuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata. Guarda Juventus-Pisa su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it

JUVE-PISA 4-0. E forse, finalmente, si rivede la luce. Non è “solo” una vittoria. Non è “solo” un 4-0. È una sensazione che i tifosi della Juventus aspettavano da troppo tempo: vedere la squadra giocare a calcio. Aggressiva. Ordinata. Affamata. Una squadra ch - facebook.com facebook

#SerieA – Goal Alert: Juventus *3-0 Pisa *(Yildiz 75‘) #SSFootball x.com