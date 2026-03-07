Juventus piace Kayode per la fascia

La Juventus sta seguendo con attenzione Michael Kayode, attaccante che si sta facendo notare in Inghilterra. Gli scout bianconeri sono impegnati in queste ore per valutare la possibilità di portarlo nella rosa, con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. La trattativa è in fase di sviluppo e potrebbe portare a un grande acquisto per il reparto offensivo.

Kayode nel mirino: scout al lavoro in Inghilterra – può essere il colpo grosso per la fascia destra La Juventus accelera su Michael Kayode. Secondo Niccolò Schira su Tuttosport, gli scout bianconeri sono stati più volte in Inghilterra nelle ultime settimane per seguire da vicino il terzino destro del Brentford, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, piace Kayode per la fascia Juventus: Michael Kayode nel mirinoLa Juventus ha messo nel mirino Michael Kayode per il mercato estivo 2026: il terzino destro italiano del Brentford è emerso come priorità assoluta... Leggi anche: Calciomercato Roma, per la fascia sinistra piace Francisco Moura del Porto Contenuti e approfondimenti su Juventus piace Kayode per la fascia. Argomenti discussi: Kayode, la Juve mette la freccia! Scout in azione, perché può diventare un colpo enorme. Juventus, la dirigenza ha inviato degli osservatori in Inghilterra per seguire KayodeLa Juventus cerca rinforzi e si è messa sulle tracce di Michael Kayode che però il Brentford valuta circa 30 milioni ... it.blastingnews.com Juve-Kayode, 25M per un 2008 e spogliatoio Lazio : le news di oggi | OneFootballQuesto browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. Secondo Tuttosport, la Juventus ha avuto dei contatti con gli agenti di Kayode: terzino destro del Brentford, pagato ... onefootball.com