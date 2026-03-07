Juventus | novità dal calciomercato

La Juventus sta lavorando per portare a termine un acquisto importante dal calciomercato estivo del 2026. Il club ha messo gli occhi su Michael Kayode, terzino destro italiano del Brentford, considerato tra i profili più interessanti per rinforzare la fascia destra. La dirigenza sta analizzando attentamente la fattibilità dell’operazione, mentre Comolli si sta occupando degli studi necessari per procedere.

La Juventus intensifica gli sforzi per Michael Kayode in vista dell’estate 2026: il terzino destro italiano del Brentford è ormai il profilo più seguito e apprezzato dalla dirigenza per rinforzare la fascia destra, con Comolli che sta studiando a fondo la fattibilità dell’operazione. Kayode, 21 anni (classe 2004), continua a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: novità dal calciomercato Juventus: novità dal calciomercato invernaleIl fronte principale per la Juventus resta Federico Chiesa: la prima offerta ufficiale al Liverpool è stata recapitata oggi, con formula di prestito... Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importantiCalciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti Calciomercato Juve, dopo... Juventus: novità sul mercato della punta richiesta da Spalletti Altri aggiornamenti su Juventus novità dal calciomercato. Temi più discussi: Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea... Convocazione Vlahovic, clamorosa decisione della Juve: le ultimeAltra novità per quanto riguarda il recupero di Dusan Vlahovic: ecco la decisione della Juve in vista delle prossime gare ... calciomercato.it Juventus, rivoluzione in attacco: il bomber arriva dalla Serie ANovità importante di calciomercato per i bianconeri. Il nuovo bomber potrebbe arrivare dalla Serie A. I dettagli ... calciomercatonews.com . @OfficialASRoma, Gasperini sul pareggio con la Juventus: “Non abbiamo sofferto, smettiamola di parlare in quest’ottica” shorturl.at/e9UQd x.com La Juventus fa gli auguri di buon compleanno all'allenatore Luciano Spalletti: "Oggi, sabato 7 marzo 2026, mister Luciano Spalletti festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero , spegnendo 67 candeline. Chiamato ad allenare la Juventus lo - facebook.com facebook