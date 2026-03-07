Juventus non solo Openda | anche gli ex Lipsia Simons e Sesko faticano

Alla Juventus, Openda sta incontrando difficoltà, ma non è l’unico ex Lipsia a faticare. Anche gli ex giocatori Simons e Sesko, entrambi provenienti dal Lipsia, stanno avendo problemi nel trovare continuità con le loro nuove squadre. Il calcio spesso presenta queste situazioni, dove alcuni calciatori incontrano ostacoli nel loro percorso. La realtà attuale conferma che non solo Openda sta vivendo momenti complicati.

Nel calcio a volte il contesto fa la differenza. Openda alla Juve fatica, ma non è l'unico ex Lipsia a deludere. Anche Xavi Simons e Benjamin Sesko stanno deludendo. Simons, Openda, Šeško: tre talenti che a Lipsia sembravano pronti per il grande salto, ma che nei top club stanno faticando