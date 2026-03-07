Juventus Elkann vemde La Stampa | la prossima è la Juve?

La famiglia Agnelli ha deciso di vendere La Stampa, con l’annuncio arrivato attraverso il presidente Elkann. Contestualmente, il quotidiano Giornale di Sicilia ha riferito di una possibile cessione della Juventus, senza specificare tempi o dettagli. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le trattative sono ancora in corso e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

La Juventus non è in vendita: Elkann rifiuta 1,1 miliardi da Tether (La Stampa)Nonostante la Juventus non sia in vendita, l’azienda di criptovalute Tether ha inviato un’offerta ufficiale ai bianconeri per comprare l’intera...

Juventus, Moggi “Elkann venderà la Juve”Parla Luciano Moggi “Elkann venderà pure la Juve” Intervistato dal Foglio, Luciano Moggi ha parlato delle recenti dichiarazioni di Elkann e ha fatto...

Juventus: John Elkann risponde a Tether: La Juve, i valori e la sua storia non sono in vendita

Perché Elkann vende La Stampa e Repubblica ma non la Juventus (e men che meno la Ferrari)La strategia di Exor punta su asset globali e ad alta redditività: l’editoria esce dal portafoglio, mentre Ferrari e Juventus restano pilastri tra valore economico, prestigio e prospettive di crescita ... calcioefinanza.it

Chirico: 'John Elkann non vende la Juve perché ha già deciso di darla ai suoi figli'Il giornalista ha aggiunto: 'Elkann e la famiglia Agnelli non hanno intenzione di lasciare il club in mani straniere' ... it.blastingnews.com

