juventus buffon bastoni sta pagando troppo ha chiesto scusa

Gigi Buffon commenta l’episodio tra Bastoni e Kalulu durante una conversazione con Il Messaggero. Il portiere della Juventus afferma che Bastoni sta pagando troppo e che ha chiesto scusa per quanto accaduto. L’ex portiere si concentra sull’incidente e sull’atteggiamento dell’interista, senza entrare in analisi più approfondite o considerazioni personali.

Gigi Buffon sull’episodio del rosso a Kalulu Gigi Buffon ha parlato a Il Messaggero dell’episdio Bastoni Kalulu. “Bastoni? Ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po’ eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe” e poi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

