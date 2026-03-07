Juventus 4-0 al Pisa | Spalletti festeggia Roma avvisata

La Juventus ha battuto il Pisa con un punteggio di 4-0, avvicinandosi a una sola lunghezza dal Como e dalla Roma, che giocherà domani contro il Genoa. La vittoria è arrivata nel giorno del 67esimo compleanno di Luciano Spalletti, tecnico di Certaldo, che ha festeggiato con questa affermazione. La partita si è svolta senza particolari incidenti o sorprese.

AGI - Un 4-0 contro il Pisa per portarsi a -1 da Como e Roma (impegnata domani sul campo del Genoa). È il regalo che la Juventus fa a Luciano Spalletti nel giorno del 67esimo compleanno del tecnico di Certaldo. La squadra bianconera si sblocca dopo quattro gare a secco in campionato e con lei si sblocca anche Kenan Yildiz, che non segnava in campionato dal 25 gennaio scorso. Il turco ispira il vantaggio di Cambiaso e realizza il 3-0. A completare il poker le reti di Thuram e Boga. Una punizione durissima per un Pisa ultimo a 15 punti e con speranze di salvezza sempre più remote. Eppure è proprio dei toscani la prima palla gol della partita con la specialità della casa: il colpo di testa. 🔗 Leggi su Agi.it

