Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si svolge una partita tra Juventus e Pisa, con circa 900 tifosi nerazzurri presenti. È la prima volta che la squadra pisana gioca in questo impianto, inaugurato nel 2011. L’evento rappresenta un’occasione speciale, poiché il Pisa disputa un incontro ufficiale in questa sede per la prima volta. La partita si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.

Torino, 7 marzo – Una trasferta storica. Non tanto per il fascino dell’avversario, quanto perché si tratta di un vero e proprio esordio Questa sera, per la prima volta il Pisa scenderà in campo all’Allianz Stadium, impianto inaugurato nel 2011. Per l’occasione, saranno circa novecento i tifosi nerazzurri che sosterranno la squadra di Hiljemark contro la Juventus. Un dato rilevante, considerando il viaggio, la spesa ingente per il settore ospiti (oltre quaranta euro, considerando prezzo del biglietto e commissioni web!) e il vincolo della tessera del tifoso (ricordiamo che gran parte del tifo nerazzurro non la dispone per scelta). Quindi, il fatto che dei circa 2000 tagliandi messi a disposizione ne siano stati venduti pressocché la metà non può che essere un dato positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Juve-Pisa, 900 tifosi nerazzurri per la prima volta all'Allianz

