Juve Pisa 3-0 LIVE | i bianconeri trovano il tris con Yildiz! Il numero 10 ritrova il gol

Nella partita tra Juventus e Pisa, i bianconeri hanno vinto 3-0. Yildiz ha segnato il suo primo gol stagionale, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La gara si è svolta durante la 28ª giornata di Serie A 202526 e ha visto la Juventus dominare sul campo. Sono stati registrati i momenti più importanti, tra cui il gol di Yildiz e le azioni decisive dell’incontro.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pisa 3-0 LIVE: i bianconeri trovano il tris con Yildiz! Il numero 10 ritrova il gol Yildiz scrive altre pagine di storia in Pisa Juve: quali statistiche ha polverizzato il numero 10 grazie al gol della Cetilar ArenaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Pisa 3-0, Yildiz cala il trisGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Tutto quello che riguarda Juve Pisa. Temi più discussi: Juventus-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv. Serie A: in campo Juventus-Pisa 3-0 DIRETTAJUVENTUS - Pisa 2-0. Al 65' Rete di Thuram. Locatelli strappa un pallone al limite e calcia angolato, la palla colpisce il legno e finisce a Thuram che di prima insacca. JUVENTUS-Pisa 1-0. Al 54' ... ansa.it LIVE Juventus-Pisa 3-0 Serie A 2025/2026: Gol di Kenan YildizSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Raddoppio della #Juventus con Khéphren #Thuram che ribadisce in rete dopo il palo di Manuel #Locatelli contro il #Pisa. #Juventusnews24 - facebook.com facebook HT: Juventus 0-0 Pisa Your thoughts #JuvePisa x.com