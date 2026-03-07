Juve Genoa Primavera 0-0 LIVE | inizia la partita!

Alle 15:00 si è aperta la sfida tra Juventus e Genoa Primavera, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. La partita è iniziata con le due squadre che si sono affrontate a centrocampo, pronte a darsi battaglia per ottenere i tre punti. La cronaca del match seguirà aggiornamenti su moviola, azioni salienti e risultato finale.

di Fabio Zaccaria Juve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. La Juve Primavera vuole tornare a vincere per non perdere il treno playoff. Bianconeri reduci dalla sconfitta sul campo del Sassuolo nel turno infrasettimanale e che quest’oggi ospitano il Genoa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Juve subito aggressiva e con la volontà di portare dalla sua il match sin dai primi minuti Inizia la gara! Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Genoa Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera (3-4-2-1): Radu; Borasio, Montero, Verde; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Merola, Tiozzo; Durmisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa Primavera 0-0 LIVE: inizia la partita! Bologna Juve Primavera 0-0 LIVE: inizia la partita!Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Live Roma-Genoa 0-0: inizia la partitaRoma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande... Napoli-Genoa 2-1: gol e highlights | Serie A Contenuti utili per approfondire Juve Genoa Primavera. Temi più discussi: U20 | Sassuolo-Juventus | La partita; U20 | Dove vedere Juventus-Genoa; Scheda squadra Genoa U20; Juve Primavera, cade ancora Padoin e i playoff si complicano: il Sassuolo festeggia dopo 100 giorni!. Juve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve Primavera vuole tornare a vincere per non perdere il treno ... juventusnews24.com Diretta Juventus Genoa Primavera/ Streaming video tv: rossoblù cercano il sorpasso (7 marzo 2026)Le informazioni sulla diretta Juventus Genoa, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Partita casalinga di campionato per la Juventus Under 20 Campionato Primavera 1 29ª giornata Genoa Campo "Ale & Ricky" - Vinovo (TO) 13:00 CET x.com FORZA GRIFONCINI Primavera 1, Juventus-Genoa: fischio d’inizio ore 13:00 - facebook.com facebook