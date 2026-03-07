Jurkatamma firma la magia sulla sirena | l’Unicusano Avellino Basket espugna Milano

Da avellinotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unicusano Avellino Basket ha vinto contro Wegreenit Urania Milano con il punteggio di 100-101 all’Allianz Cloud. La partita si è conclusa con un punto di scarto, confermando la vittoria dell’Avellino in trasferta contro la squadra più in forma del momento nella Serie A2 OldWildWest. La sfida si è svolta tra due formazioni di alto livello in una cornice di grande intensità.

All'Allianz Cloud l'Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Milano, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perché la formazione di casa ha sfruttato le sue armi: la fisicità, la versatilità di Gentile e l'atletismo dei lunghi. I biancoverdi hanno sofferto, specialmente nel primo tempo, con Milano che ha chiuso i primi 20 minuti di gara con il 60.0% da tre ed 8 rimbalzi offensivi. Nella ripresa i biancoverdi hanno trovato momenti di buona difesa e soluzioni migliori in attacco, ritornando a contatto con Milano, che ha sempre avuto il guizzo per respingere il rientro avellinese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Impresa a Rimini, l'Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminioGli ospiti recuperano un primo svantaggio e chiudono la partita con un buon quarto finale, mentre Rimini cede dopo un buon inizi Nel match della...

Riparte la corsa playoff: l'Unicusano Avellino Basket sfida l'Urania MilanoTrentesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest con l’Unicusano Avellino Basket arrivata al giro di boa di questa seconda parte del torneo...

Digita per trovare news e video correlati.