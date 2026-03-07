Jurkatamma firma la magia sulla sirena | l’Unicusano Avellino Basket espugna Milano

L’Unicusano Avellino Basket ha vinto contro Wegreenit Urania Milano con il punteggio di 100-101 all’Allianz Cloud. La partita si è conclusa con un punto di scarto, confermando la vittoria dell’Avellino in trasferta contro la squadra più in forma del momento nella Serie A2 OldWildWest. La sfida si è svolta tra due formazioni di alto livello in una cornice di grande intensità.

All'Allianz Cloud l'Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Milano, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perché la formazione di casa ha sfruttato le sue armi: la fisicità, la versatilità di Gentile e l'atletismo dei lunghi. I biancoverdi hanno sofferto, specialmente nel primo tempo, con Milano che ha chiuso i primi 20 minuti di gara con il 60.0% da tre ed 8 rimbalzi offensivi. Nella ripresa i biancoverdi hanno trovato momenti di buona difesa e soluzioni migliori in attacco, ritornando a contatto con Milano, che ha sempre avuto il guizzo per respingere il rientro avellinese.

