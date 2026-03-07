Jole Bovio Marconi una vita per l’Archeologia | l' incontro a Bagheria in occasione della Giornata della donna

Domenica 8 marzo 2026, alle 17, si terrà a Bagheria un incontro dedicato a Jole Bovio Marconi, figura di rilievo nell’ambito dell’Archeologia. L’evento si svolge nella sede di BCsicilia, presso la dimora storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5, e vede la collaborazione del Museo Salinas di Palermo. La conferenza si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della donna.

In occasione della Giornata internazionale della donna si terrà domenica 8 marzo 2026 con inizio, alle ore 17, nella Sede di BCsicilia, dimora Storica Mineo – Cirrincione in via Sant'Elia, 5 a Bagheria una conferenza, promossa da BCsicilia in collaborazione con il Museo Salinas Palermo, dal titolo "Jole Bovio Marconi, una vita per l'Archeologia", in ricordo della celebre studiosa siciliana. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente della sede di BCsicilia di Bagheria interverrà Giuliana Sarà, Archeologa del Museo Salinas di Palermo.

Jole Bovio Marconi, una vita per l'Archeologia: a Bagheria conferenza promossa da BCsicilia in occasione della Giornata della DonnaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna si terrà domenica 8 marzo 2026 con inizio alle ore 17,00 presso la Sede di BCsicilia, Dimora Storica Mineo – Cirrincione in via Sant'Elia, 5 a Ba

