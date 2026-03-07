Jim Ferguson | ‘finanziamenti di Open Society a organizzazioni di attivismo estremista’

Jim Ferguson ha dichiarato che circa 80 milioni di dollari provenienti da Open Society sono stati destinati ad almeno 54 organizzazioni coinvolte in attività considerate estremiste. Queste organizzazioni sono state accusate di partecipare a iniziative di attivismo di fronte alla legge. Ferguson ha reso pubblici i dati durante un'intervista in cui ha illustrato i dettagli dei finanziamenti ricevuti.

• Si dice che più di 23 milioni di dollari siano andati a sette gruppi le cui attività, a loro dire, rientrano nella definizione di estremismo interno dell'FBI. Un gruppo citato nell'inchiesta, il Center for Third World Organizing, avrebbe ricevuto circa 400.000 dollari in sovvenzioni e avrebbe pubblicamente discusso della formazione di migliaia di attivisti durante i periodi di disordini civili. Il rapporto sostiene che la rete di finanziamenti potrebbe estendersi molto più ampiamente di quanto inizialmente ipotizzato, con reti di coalizione che collegano decine o addirittura centinaia di gruppi aggiuntivi. È probabile che queste accuse intensificheranno le richieste di esponenti politici che chiedono un maggiore controllo sulle reti di finanziamento dell'attivismo radicale negli Stati Uniti.