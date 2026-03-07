Jesus Rodriguez, giocatore dell'Atalanta, ha risposto alle dichiarazioni di Fabregas, affermando che la squadra lavora per ottenere risultati in Champions League. Fabregas aveva dichiarato che l’Atalanta non possiede ancora i valori necessari per inserirsi tra le prime quattro in classifica. Rodriguez ha contestato questa affermazione, sottolineando l’impegno del team verso il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Fabregas aveva sottolineato come il Como non avesse i valori per stare nelle prime 4. Evidentemente nello spogliatoio c'è un altro clima. Cesc, ci sono eccome i valori Db Como 28022026 - campionato di calcio serie A Como-Lecce foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Jesus Rodriguez Fabregas dice che la sua squadra non ha i valori per stare nelle prime 4 e Jesus Rodriguez, ala sinistra dei lariani, praticamente lo smentisce. Per noi conta lavorare giorno per giorno; se alla fine della stagione saremo in zona Champions avremo fatto le cose per bene. Vorrà dire che questo percorso avrà portato il risultato che desideriamo come squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jesus Rodriguez smentisce Fabregas: “La Champions è il risultato che desideriamo come squadra”

Eziolino Capuano: “Nel calcio esiste il risultato, il resto è aria fritta. Fabregas lavora per se stesso, non per la squadra”A Radio Crc: “Non sono attratto molto da questo palleggio sempre in orizzontale, in alcuni momenti Fabregas esaspera un po’.

Leggi anche: Juan Jesus è il campo che sovverte il rumore, l’erba che smentisce i media e gli influencer da tastiera