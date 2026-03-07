Jasmine Paolini rischia con la naturalizzata Anastasia Potapova poi rimonta e accede al 3° turno a Indian Wells

Jasmine Paolini affronta la partita contro la naturalizzata Anastasia Potapova a Indian Wells. Dopo aver rischiato di perdere, la giocatrice italiana riesce a rimontare e qualificarsi per il terzo turno. La Paolini, testa di serie numero 7, ha avuto alcune difficoltà nel secondo set prima di consolidare la vittoria. La partita si è conclusa con il suo passaggio al prossimo round.

Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra, all’esordio in singolare dopo aver avuto un bye al primo turno, deve rimontare un set all’austriaca Anastasia Potapova, battuta con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Per l’italiana ai sedicesimi ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic. Nel primo set Paolini subisce il break a 30 in apertura e poi finisce sotto 0-2, ma da quel momento infila quattro game consecutivi, strappando per due volte la battuta all’avversaria ai vantaggi, passando a condurre sul 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

