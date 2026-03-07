Izzo | Avellino unito questa vittoria ci dà serenità

Dopo la partita tra Avellino e Padova, Armando Izzo si è presentato ai giornalisti per commentare la vittoria della sua squadra. Ha detto che l’Avellino è unito e che il risultato porta serenità al gruppo. L’intervista si è svolta nel post partita, in cui Izzo ha espresso i propri pensieri davanti a microfoni e taccuini.

Il difensore biancoverde analizza il successo contro il Padova. "Vittoria importante dopo Venezia, restiamo uniti". Poi lo sguardo alla trasferta di Chiavari Nel post partita di Avellino-Padova è Armando Izzo a presentarsi davanti a microfoni e taccuini. Il difensore biancoverde analizza la serata del Partenio con lucidità, sottolineando l'importanza del successo arrivato dopo la pesante battuta d'arresto di Venezia. «Non è successo nulla con i tifosi a fine gara – chiarisce subito Izzo –. Ci hanno chiesto di tirare fuori gli attributi e io ho detto che dobbiamo restare uniti per fare un grande campionato». Un segnale chiaro di compattezza, dentro e fuori dal campo, dopo una partita che ha restituito fiducia all'ambiente.