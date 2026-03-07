Italia-Inghilterra oggi Sei Nazioni 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi alle 17:40 allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Italia-Inghilterra, partita valida per il Sei Nazioni 2026. La sfida si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta. La gara vede affrontarsi le due nazionali di rugby nel torneo internazionale. L'incontro è programmato per questa giornata di marzo.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Gli azzurri di Gonzalo Quesada, dopo la vittoria in casa contro la Scozia e le sconfitte in Irlanda e Francia, sfidano gli inglesi sognando un clamoroso sorpasso in classifica Italia-Inghilterra al Sei Nazioni 2026 si gioca oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17:40 allo Stadio Olimpico di Roma. L'Italia di Gonzalo Quesada dopo aver vinto all'esordio contro la Scozia ha perso in trasferta con Irlanda e Francia. All'Olimpico arrivano gli inglesi che in classifica hanno 5 punti come gli azzurri ma la squadra di Steve Borthwick dopo aver travolto il Galles a Twickenham con il punteggio di 48-7, è stata sconfitta in trasferta a Murrayfield contro la Scozia e ha perso tra le mura amiche contro l'Irlanda. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta

Leggi anche: Italia-Scozia, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta

Inghilterra-Galles, gli highlights | Sei Nazioni 2026

Aggiornamenti e notizie su Italia Inghilterra oggi Sei Nazioni....

Temi più discussi: Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo; Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Quote Italia-Inghilterra rugby pronostico 4° turno Sei Nazioni; Italia-Inghilterra a Roma per riscrivere la storia.

Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, proseguirà oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17.40, il percorso dell'Italia ... oasport.it

5.50 LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà la volta buona?Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, ... oasport.it

Nella quarta giornata del Six Nations Under-20s l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo, dopo una partita a due facce. #Azzurrini che hanno giocato alla pari per un’ora, poi gli inglesi nel finale sono usciti alla distanza segnando tre mete e allungando oltremi - facebook.com facebook

Gli Azzurrini cantano l'inno prima di Italia-Inghilterra under 20 #U6N20 @SixNationsU20 x.com